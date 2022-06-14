Common Help UA: благодійний фонд "Повір у себе" передав для людей з інвалідністю гуманітарну допомогу

Саме тут тренувалися та гартували свій природний хист наші та закордонні паралімпійці.

За словами директора центру Наталі Роди, із першого дня вторгнення країни-агресора вся команда закладу зрозуміла, що мають переорієнтувати діяльність та стали приймати людей, які втікали від бойових дій.

Західний центр став надійним притулком для понад 400 переселенців з найкритичніших регіонів України, серед яких - 92 дітей, вагітні жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю. Багато із них пересуваються на кріслах колісних. Прихисток від війни знайшли тут і члени паралімпійської збірної з родинами.

Команда гуманітарного проєкту Common Help UA, створеного благодійним фондом "Повір у себе" та партнерами відреагувала на потреби центру та наприкінці квітня доставила понад 2 тонни продуктів харчування, засобів особистої гігієни, посуду.

"Підтримка людей з інвалідністю є одним пріоритетних напрямів нашої спільної роботи в рамках проєкту Common Help UA, адже ми розуміємо, наскільки важко їм жити в умовах війни. Саме тому ми підписали Меморандум про співпрацю та взаємодію з Національним комітетом спорту інвалідів України, в рамках якого далі будемо допомагати центру. Знаємо, що без належного фінансування забезпечувати усіх мешканців всім необхідним просто неможливо. Чергова партія допомоги від Common Help UA, яку доставила наша команда, – це ходуни, милиці, інвалідні візки та вкрай необхідні комплектуючі матеріали для них", - говорить голова правління Благодійного фонду "Повір у себе" Світлана Мозгова.

Common Help UA – це гуманітарний проєкт, створений благодійним фондом "Повір у себе" та партнерами з початку повномасштабної російської військової агресії в Україні. Учасники проєкту об'єднали усі можливості, ресурси та зв'язки, щоб допомогти захистити населення України.

Вклад у перемогу – 9,7 мільйона доларів або понад 13,4 тисяч тонн благодійної допомоги. Продукти, дитяче харчування, засоби індивідуального захисту, ліки, воду, техніку отримали більше 660 тисяч українців у 14 областях країни. Підтримка від проєкту вже надійшла у 212 соціальних та медичних закладів, які обслуговують понад мільйон українців.