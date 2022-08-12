"Common Help UA: благодійний фонд Повір у себе" спільно з Асоціацією "Дунайська соя" підтримали пацієнток Оскільського психоневрологічного диспансеру

Практично з перших днів війни Оскільський інтернат потрапив під бомбардування. Спочатку російські окупанти били "Градами", потім будівлю атакував військовий літак, у стіні застрягла ракета, яка не вибухнула. На щастя, підопічні та персонал залишилися живі. Проте мешканці інтернату залишились без тепла, електроенергії та води. Тепер вони живуть у різних спеціалізованих закладах України.

"18 березня дівчата приїхали до нас з Оскільського інтернату. Там був дуже великий інтернат - на 450 осіб. Коли почалася війна, вони ховалися в підвалах. Наш заклад прийняв 57 підопічних", - розповіла директорка Меджибізького дитячого будинку-інтернату Галина Ткачук.

257 дівчат Оскільського диспансеру перебувають у трьох спеціалізованих закладах на Хмельниччині. Особливі дівчата – вони і у мирний час були під постійною опікою, а тепер – потребують її ще більше. І завдяки Common Help UA та партнерів проєкту Асоціацією "Дунайська Соя" вони не залишаються наодинці з проблемами, які принесла війна.

"Астарта співпрацює з Асоціацією "Дунайська соя" з 2019 року і ми раді бути її членами. Тим паче зараз, коли йде війна, нам неймовірно приємно співпрацювати і в гуманітарних ініціативах разом. Цей проєкт орієнтований на людей, які вимушено покинули свої домівки. Цією діяльністю ми підтримуємо не тільки людей, а також і нашу економіку, оскільки всі товари, які ми передавали, закуповувалися виключно у національних виробників.

Дуже приємно відчувати підтримку людей, організацій. Ми впевнені, що наша єдність допоможе нам подолати будь-яку кризу, і сподіємося, що в подальшому цим прикладом надихнуться інші і зможуть зробити ще більше добрих справ для нашої країни. Дякуємо нашим партнерам за підтримку та довіру!" - прокоментувала Лілія Марачканець, начальник управління корпоративного партнерства та комунікацій Астарти

Загалом допомогу проекту "Повір в себе" отримали понад 1 300 внутрішньо переміщених українців в 13 територіальних громадах Хмельниччини.

"Асоціація "Дунайська Соя" допомагає українцям, які постраждали внаслідок бойових дій у кількох напрямах. Один із них – допомога переселеним особам: і в Україні, і за кордоном.

