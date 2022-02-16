Дані про безпеку в країні та роботу держорганів: МКІП запустило інформаційну платформу "UAразом"

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури й інформаційної політики.



Платформа буде регулярно інформувати про реальний стан безпекової ситуації в Україні та заходи для зміцнення обороноздатності. Також вона роз’яснюватиме роботу безпекових державних органів.



Завдяки "UАразом" можна постійно отримувати оперативну інформацію з офіційних джерел: від очільників органів центральної та місцевої влади.



Крім того, платформа міститиме інформацію про час проведення брифінгів та пресконференцій офіційних осіб.



У МКІП назвали ""UАразом" "новою відповіддю нашої країни на інформаційні виклики".



У міністерстві нагадали, що ресурс створили за указом президента України Володимира Зеленського "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства".

Нагадаємо, що Зеленський підписав указ №53/2022 "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства", в якому постановляє з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз оголосити 16 лютого 2022 року Днем єднання українців.

Кабінет міністрів України підтримав указ президента Володимира Зеленського щодо підвищення зарплат українським військовослужбовцям та план заходів із відзначення Дня єднання 16 лютого.

Уряд доручив створити інформаційну платформу "UAразом" для інформування про ситуацію з безпекою.

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