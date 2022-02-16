Дані про безпеку в країні та роботу держорганів: МКІП запустило інформаційну платформу "UAразом"
16 лютого в Україні запустили єдину віртуальну інформаційну платформу "UАразом"
Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури й інформаційної політики.
Платформа буде регулярно інформувати про реальний стан безпекової ситуації в Україні та заходи для зміцнення обороноздатності. Також вона роз’яснюватиме роботу безпекових державних органів.
Завдяки "UАразом" можна постійно отримувати оперативну інформацію з офіційних джерел: від очільників органів центральної та місцевої влади.
Крім того, платформа міститиме інформацію про час проведення брифінгів та пресконференцій офіційних осіб.
У МКІП назвали ""UАразом" "новою відповіддю нашої країни на інформаційні виклики".
У міністерстві нагадали, що ресурс створили за указом президента України Володимира Зеленського "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства".
- Нагадаємо, що Зеленський підписав указ №53/2022 "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства", в якому постановляє з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз оголосити 16 лютого 2022 року Днем єднання українців.
- Кабінет міністрів України підтримав указ президента Володимира Зеленського щодо підвищення зарплат українським військовослужбовцям та план заходів із відзначення Дня єднання 16 лютого.
- Уряд доручив створити інформаційну платформу "UAразом" для інформування про ситуацію з безпекою.
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