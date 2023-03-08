Данілов: Питання дозволів на виїзд за кордон чоловіків розглянуть на засіданні Ставки
На найближчому засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача розглянуть питання видачі дозволів на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку
Про це повідомив в ефірі загальнонаціонального марафону секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, якого цитує Укрінформ.
Данілов зазначив, що на засіданні Ставки, яке найближчим часом скличуть за дорученням президента, на порядку денному буде питання – хто, скільки та які відомства давали дозволи на виїзд чоловікам за кордон. Із цього питання мають звітувати міністри.
Данілов також висловився за посилення відповідальності на законодавчому рівні щодо умов виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
"На жаль, не всі розуміють, коли держава дає можливість відрядження робити за кордон для виконання тих чи інших функцій, треба обов'язково повертатися. У нас був прикрий приклад, коли Міністерство культури надало дозвіл у грудні. Шість людей поїхали представляти країну як артисти, і на жаль, ці артисти не повернулися в Україну. Понад те, починають зухвало коментувати й викладати в соцмережі, що вони такі розумні, що хтось має воювати… Таким артистам не місце, він в іншому місці виступатиме, якщо тільки повернеться на територію нашої країни", – сказав Данілов.
Він наголосив, що всі мають докладати зусилля задля перемоги. Ті, хто не може воювати, мають працювати і сплачувати податки, а ті, хто не може працювати, мають допомагати в міру своїх можливостей.
"Але от отак ганьбити країну – це не дозволено нікому", – додав він.
- Днями стендап-комік Андрій Щегаль опинився в центрі скандалу: в інтервʼю Роману Скрипіну він заявив, що втікати з України – право кожного. А вибір хлопців, які пішли захищати в Україну – гинути.
- Після цього вийшло ще одне відео, в якому стендапер назвав українців "крисами" та наголосив, що усі, кому не сподобались його слова, заздрять йому, адже теж хотіли б виїхати за кордон, але не можуть.
- Відтак Щегаль попросив пробачення в українців за свої образливі висловлювання та спробував пояснити слова про вибір військових гинути
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