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Данілов попередив країни, які приймають російських ухилянтів, що РФ може прийти "визволяти" їх

1 жовтня, 2022 субота
05:59
Новини Олексій Данілов

Країни ЄС, які мають намір приймати у себе російських чоловіків, що тікають від мобілізації, можуть мати великі проблеми

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Я хочу зауважити дуже просту і доволі цікаву річ: ви пам’ятаєте виступ Лаврова, коли він казав, що вони захищають не росіян, вони захищають російськомовних. Так от, ці російськомовні не будуть вчити ні німецьку, ні казахську чи якусь іншу мову. Вони певний час будуть мати великі проблеми з цими людьми, які на сьогодні тікають від тої біди, яка є на території РФ. Звичайно, якщо б ті 420 тисяч, які сьогодні втекли з РФ стали б на захист своїх прав і почали їх відстоювати врешті решт, в першу чергу право на життя, може була б інша ситуація", - наголосив Данілов.

Він нагадав, що коли почалася війна в Україні, на західних кордонах стояли черги з жінок і дітей, які шукали прихисток від бомбардувань і обстрілів, а з російської федерації, на території якої немає бойових дій, тікають чоловіки. У цьому велика різниця між Україною і Росією, вважає секретар РНБО.

  • 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
  • Росіяни почали масово тікати від мобілізації за кордон, або й у сусідні країни.

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