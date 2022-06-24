Давайте зберемо кошти для придбання рацій та зарядних станцій бійцям 103-ї бригади
Розпочався збір коштів для придбання рацій та зарядних станцій бійцям 103-ї бригади ТРО Збройний сил України, які стримують атаки російської армії в Донецькій області
Про це написала ведуча телеканалу Еспресо Ірина Коваль на своїй сторінці в соцмережах.
"Цього разу для бійців 103-ї бригади, які звернулися з проханням допомогти їм з придбанням радіостанцій та зарядних станції для підрозділів, що воюють на передовій. Якісний, захищений та безпечний зв’язок на передовій - важлива та необхідна умова для забезпечення ефективного виконання задач підрозділами та координації дій. Але таке обладнання недешеве, тому придбати його окремим громадянам складно, але ми можемо зробити це разом" - написала ведуча на своїй сторінці.
Українським захисникам потрібні дванадцять радіостанцій та дванадцять зарядних станцій, загальна вартість такого обладнання становить 610 000 грн.
Кожна ваша гривня працюватиме для перемоги!
Долучитися до збору коштів можна в будь-який зручний для вас спосіб:
картка Приватбанку Ірина Коваль 5168745022262494
Монобанк Ірина Коваль 5375411504682498
PayPal: [email protected]
- Нагадаємо, раніше всього за 3 днів небайдужі громадяни пожертвували на потреби 80 бригади ЗСУ 345 409 грн у відповідь на заклик ведучої Еспресо Ірини Коваль в рамках волонтерського проекту Еспресо.
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