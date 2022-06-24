Давайте зберемо кошти для придбання рацій та зарядних станцій бійцям 103-ї бригади

Про це написала ведуча телеканалу Еспресо Ірина Коваль на своїй сторінці в соцмережах.

"Цього разу для бійців 103-ї бригади, які звернулися з проханням допомогти їм з придбанням радіостанцій та зарядних станції для підрозділів, що воюють на передовій. Якісний, захищений та безпечний зв’язок на передовій - важлива та необхідна умова для забезпечення ефективного виконання задач підрозділами та координації дій. Але таке обладнання недешеве, тому придбати його окремим громадянам складно, але ми можемо зробити це разом" - написала ведуча на своїй сторінці.

Українським захисникам потрібні дванадцять радіостанцій та дванадцять зарядних станцій, загальна вартість такого обладнання становить 610 000 грн.

Кожна ваша гривня працюватиме для перемоги!

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