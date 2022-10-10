Про це вона написала у власному твіттері.

"Мої молитви з українським народом. Я читаю новини щодня з надією. Вони повертають свою землю", - зазначила вона.

За словами співачки, нещодавно вона зустрічалася з українською молоддю.

"Коли я зустріла молодих українців, ми обіймалися, танцювали. Мене це вразило. Українці такі сильні, сміливі, стійкі. Солдати - суперчоловіки. Давид вбиває Голіафа", - додала артистка.

7 жовтня Американський письменник, король жахів Стівен Кінґ вкотре висловив підтримку Україні у війні, розвʼязаній Росією. Всесвітньовідомий письменник звернувся до Росії від імені всього світу. "Світ до Росії: Забирайся з України. Це не твоя країна", – написав Кінг.

9 жовтня Стівен Кінґ назвав вишенькою на торті заяви РФ про те, що підрив Кримського мосту - тероризм, після вторгнення в Україну.

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