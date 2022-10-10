"Давид вбиває Голіафа": співачка Шер висловилась на підтримку України
Американська співачка Шер заявила, що вболіває за перемогу України у війні проти Росії, відзначивши сміливість та стійкість українців
Про це вона написала у власному твіттері.
"Мої молитви з українським народом. Я читаю новини щодня з надією. Вони повертають свою землю", - зазначила вона.
За словами співачки, нещодавно вона зустрічалася з українською молоддю.
"Коли я зустріла молодих українців, ми обіймалися, танцювали. Мене це вразило. Українці такі сильні, сміливі, стійкі. Солдати - суперчоловіки. Давид вбиває Голіафа", - додала артистка.
- 7 жовтня Американський письменник, король жахів Стівен Кінґ вкотре висловив підтримку Україні у війні, розвʼязаній Росією. Всесвітньовідомий письменник звернувся до Росії від імені всього світу. "Світ до Росії: Забирайся з України. Це не твоя країна", – написав Кінг.
- 9 жовтня Стівен Кінґ назвав вишенькою на торті заяви РФ про те, що підрив Кримського мосту - тероризм, після вторгнення в Україну.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.21
Купівля 40.21Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.91Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе