Даю по руках, - міністр спорту Гутцайт розповів, як бореться з корупцією
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів, що активно бореться з корупцією
Про це повідомляє "Громадське".
За словами Гутцайта, він контролює ситуацію з корупцією у Міністерстві спорту.
"Ми контролюємо ситуацію. У нас йдуть фінансові документи. У нас є аудитор, нас контролюють правоохоронні органи. Бачити і довести - це дві різні речі. Якщо я відчуваю щось, а я ж бачу що і як відбувається, то я видам спорту даю по руках. Це наше внутрішнє. Ми ж не правоохоронні органи. Я відчуваю, тому ми працюємо над тим, щоб цього взагалі не було у нас в спорті. Ми це контролюємо", - розповів міністр спорту Вадим Гутцайт.
49-річний Гутцайт очолює Міністертво молоді та спорту з 4 березня 2020 року.
- У вересні минулого року президент Володимир Зеленський поставив завдання міністру спорту Вадиму Гутцайту провести в Україні Олімпіаду.
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