Про це повідомляє Укренерго.

При перевищенні лімітів споживання можливі аварійні вимкнення протягом дня, зазначили в компанії, і нагадали, що вночі електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

"Через несприятливі метеоумови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону. Ремонтні бригади оператора систем розподілу (обленерго) відновлюють живлення", - зазначили в Укренерго.

Також там розповіли, що ввечері 4 січня на сході країни внаслідок обстрілу росіян було пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури.

"Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій", - наголосили в Укренерго.

3 січня генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що на Київ подаються достатні обсяги електроенергії і прогнози щодо ситуації в столиці втішні.

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