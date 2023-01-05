Дефіцит в енергосистемі продовжує зростати, ситуацію ускладнюють погода і нові обстріли на сході, – Укренерго
Станом на 5 січня в Україні зростає енергоспоживання через зниження температури та збільшення активності промисловості та бізнесу
Про це повідомляє Укренерго.
При перевищенні лімітів споживання можливі аварійні вимкнення протягом дня, зазначили в компанії, і нагадали, що вночі електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.
"Через несприятливі метеоумови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону. Ремонтні бригади оператора систем розподілу (обленерго) відновлюють живлення", - зазначили в Укренерго.
Також там розповіли, що ввечері 4 січня на сході країни внаслідок обстрілу росіян було пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури.
"Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій", - наголосили в Укренерго.
- 3 січня генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомив, що на Київ подаються достатні обсяги електроенергії і прогнози щодо ситуації в столиці втішні.
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