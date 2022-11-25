Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Дефіцит в енергосистемі України – 30% потреби, електрику підключають побутовим споживачам, – Укренерго

Дефіцит в енергосистемі України – 30% потреби, електрику підключають побутовим споживачам, – Укренерго

25 листопада, 2022 п'ятниця
20:31
Економіка електроенергія

​​​​​​​​​Станом на 19:00 25 листопада в українській енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит – 30% потреби споживання

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

У компанії додали, що триває поетапне відновлення енергосистеми, електроенергію зараз підключають побутовим споживачам. Ремонтні бригади працюють цілодобово. 

Щоб тримати баланс у системі за таких умов, диспетчерський центр Укренерго вранці довів до кожного обленерго обсяги споживання, яких вони мають дотримуватися протягом доби. Зважаючи на необхідні обсяги обмежень, обленерго самостійно визначають черги відключень споживачів. 

"Обсяг наявних у системі потужностей достатній для того, щоб найбільш оптимально та рівномірно чергувати обмеження споживачів у кожній області та Києві", – зазначили в компанії та вкотре нагадали про необхідність заощадливо споживати електроенергію.

"Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, від яких залежить живлення цілих областей", – наголосили в Укренерго.

  • Як зазначив 25 листопада голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, Україна планує закуповувати електроенергію у Європи, проте для цього потрібний спеціальний механізм, який наразі розроблюють

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb 

Читайте також:
Автор Сергій Фурса
24 листопада, 2022 четвер
Путін розпочинає нову газову війну
24 листопада, 2022 четвер
Прем'єр-міністр Словаччини подарував Орбану шарф з актуальними кордонами
24 листопада, 2022 четвер
На сайті президента України зареєстрували петицію про перейменування Росії на Московію
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.71
    Купівля 39.71
    Продаж 40.43
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
25 листопада
20:38
РФ завдала 4 ракетні удари і 7 разів била з РСЗВ. ЗСУ вразили ворожі ЗРК, пункт управління та райони скупчення окупантів і техніки
20:36
Вірменія кинула виклик Путіну, його хватка над союзниками слабшає, - The Guardian
20:29
мобілізовані росіяни
Генштаб армії РФ очікує втратити в зимовій кампанії в Україні 100 тис. солдатів, - ЗМІ
20:03
Окупанти шукають родичів учасників війни проти РФ і тиснуть на працівників ЗАЕС, - Генштаб
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Дуґін "без свєта"
19:48
очільник МЗС Естонії Урмас Рейнсалу і кайданки
Естонія підготувала "подарунок" Пригожину, який надіслав до Європарламенту закривавлену кувалду
19:45
енергетика ЛЕП електрика
В результаті масованих ракетних обстрілів РФ від 10 жовтня в Україні загинули 77 цивільних, - ООН
19:26
Ексклюзив
Конструкція ОДКБ ослабла з війною в Україні, - політичний аналітик Божко
19:22
У 2022-му на електронних біржах вже реалізовано деревини на загальну суму 13,1 млрд грн
19:20
Бен Воллес
ЗСУ мають усі переваги для продовження наступу на армію РФ взимку, - міністр оборони Британії Воллес
18:50
нафта
Польща закликала Німеччину підтримати санкції ЄС проти трубопроводу "Дружба"
18:49
шлюб
Треба мати 18 років і цифровий підпис: Дія проводить тестування послуги шлюб онлайн
18:43
школа, навчання, математика
Уряд пропонує Раді скасувати підсумкову атестацію школярів у 2023 році
18:25
Ексклюзив
Блекаут
Ворожі боти розганяють паніку у чатах ЖК на тему блекауту, - Шаповалов
18:18
Ферран Торрес та Мануель Нойєр (на передньому плані)
Іспанія - Німеччина: Хто буде фаворитом, та чому матч перетворився для Бундестім на вирішальну битву
18:14
на фото: руйнування
Окупанти обстріляли Харківщину ракетами С-300
18:09
Крим
"Це буде наступна стадія": військовий експерт розповів, що потрібно для звільнення Криму
18:06
Анонс
Українці сформують "ланцюг єдності" біля штаб-квартири НАТО в Брюсселі
18:03
Олександр Харичев
Вразили масштаби розкрадання: силовики вимагають у Путіна звільнити відповідального за псевдореферендуми в Україні, - ЗМІ
18:01
Денис Шмигаль
Шмигаль про енергетичну ситуацію: у кожній області знеструмлено від 200 до 400 тис. споживачів
18:01
Сергій Марченко
Немає ніяких українських гнид
17:58
Норвегія
Норвегія виділить понад €14 млн на тренувальну місію для ЗСУ
17:54
дрова
"Має стратегічне значення": Кабмін заборонив експорт паливної деревини
17:52
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
Червона лінія: Подробиці таємних переговорів Байдена і Сі щодо України
17:22
ракета
Військовий експерт спрогнозував терміни наступного ракетного удару РФ по Україні
17:08
на фото посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко (справа)
Україна в грудні отримає від Південної Кореї 20 потужних генераторів
17:06
Зеленський Дуда
Польща, після дозволу НАТО, повторно просить Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні
16:54
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:54
Німеччина уряд
Генератори та обігрівачі: Німеччина готує нову допомогу для України
16:53
Єнс Столтенберг
Столтенберг заявив про надання Україні глушників проти російських безпілотників
16:41
голодомор
Дослідження: 93% українців вважають Голодомор 1932-33 років геноцидом
16:33
Ексклюзив
мобілізовані росіяни
Російські військові, які проходить підготовку на території Білорусі, не несуть загрози наступу з півночі України, - полковник ЗСУ Селезньов
16:31
Допомога Україні від Норвегії
САУ, запчастини та зимовий одяг. Норвегія передала Україні черговий пакет допомоги
16:24
Нові автівки для ЗСУ: Parimatch передав армії легковик для розвідників та швидку для евакуації
16:22
ракета
Розвідка назвала іноземні компанії, які постачають Росії чипи для ракет
16:06
OPINION
Сергій Фурса
Які відверті трапилися нам терористи!
15:50
швидкісний трамвай у Кривому Розі
У Кривому Розі зупиняють весь електротранспорт
15:44
генератори USAID
USAID передасть Україні 80 генераторів, - амбасадорка США
15:40
Укрзалізниця дизель-поїзд
На деокупованій Харківщині курсуватимуть нові приміські поїзди
15:33
зерно
Український агросектор отримає від Німеччини 9 млн євро допомоги
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV