Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

У компанії додали, що триває поетапне відновлення енергосистеми, електроенергію зараз підключають побутовим споживачам. Ремонтні бригади працюють цілодобово.

Щоб тримати баланс у системі за таких умов, диспетчерський центр Укренерго вранці довів до кожного обленерго обсяги споживання, яких вони мають дотримуватися протягом доби. Зважаючи на необхідні обсяги обмежень, обленерго самостійно визначають черги відключень споживачів.

"Обсяг наявних у системі потужностей достатній для того, щоб найбільш оптимально та рівномірно чергувати обмеження споживачів у кожній області та Києві", – зазначили в компанії та вкотре нагадали про необхідність заощадливо споживати електроенергію.

"Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, від яких залежить живлення цілих областей", – наголосили в Укренерго.

Як зазначив 25 листопада голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, Україна планує закуповувати електроенергію у Європи, проте для цього потрібний спеціальний механізм, який наразі розроблюють

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