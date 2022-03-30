Деімперіалізацію потрібно пройти 84% росіян – Огризко

Росіяни повинні пройти деімперіалізацію, - зазначив Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009) в етері Еспресо TV.

Ексміністр закордонних справ України підкреслив: "Російська система не є життєздатною, армія це чудово доводить. Корупція, яка пронизала Російську Федерацію з голови до ніг, від найвищого до найнижчого рівня, це теж вирок цій державі. Вирок це те, що 84 відсотків цих загальноросійських орків підтримують війну. Значить, це люди, яким треба пройти цю саму деімперіалізацію. Якщо люди бачать в загарбанні інших народів смисл свого існування, то таких людей треба карати й виховувати. І я думаю, що той трибунал відбудеться і карати будуть не тільки Путіна, а і його прибічників, і от цих мільйони зазомбованих росіян, які вважають, що треба воювати до останнього проти "бєндєровцев і націоналістов" в Україні, яка хоче одного, щоб її дали спокій".



Нагадаємо, 30 березня про єдиний реальний шлях позбутися загроз з боку Росії розповів Володимир Огризко, дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009)

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb