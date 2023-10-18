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"Декотрі переконані, що можуть відволікти нас від підтримки України": у ЄС закладений бюджет на допомогу Україні

18 жовтня, 2023 середа
01:17
Війна з Росією Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Євросоюз продовжуватиме допомогу Україні, попри ситуацію на Близькому Сході, а в бюджеті ЄС закладений великий обсяг фінансів для підтримки України

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками віртуального саміту ЄС, присвяченого ситуації на Близькому Сході, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Укрінформ.

ЄС не доведеться обирати між допомогою Близькому Сходу або Україні, тому що гроші бюджету на підтримку України вже опрацьовані.

"Дозвольте мені висловити важливу думку. Декотрі переконані, що можуть відволікти нас від підтримки України, і ми будемо змушені обирати, кому допомагати. Ми доведемо, що вони неправі. Ми стоїмо поряд із нашими друзями так довго, як це буде потрібним. Важливо, що наша пропозиція для (уточнення – ред.) багаторічного бюджету ЄС вже була опрацьована, та великий обсяг допомоги для України вже в процесі підготовки. Тому що ми знаємо – вони воюють за наші цінності. Ми будемо стояти поряд із ними так довго, як це буде необхідним", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

  • 17 жовтня Євродепутати схвалили у першому читанні план створити Фонд допомоги Україні на 4 роки, який передбачає виділення у вигляді грантів і кредитів до 50 мільярдів євро. Одначе висунули нові умови.
Україна
ЄС
Єврокомісія
допомога Україні
Урсула фон дер Ляєн
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