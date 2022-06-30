Депортовані окупантами маріупольці тікають із РФ
Російські ЗМІ визнають, що 10 депортованих маріупольців виїхали з РФ, ще 37 планують це зробити
Про це повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.
"Так, сайти Псковської області пишуть про 10 маріупольців, які виїхали звідти. Ще 37 депортованих жителів Донецької та Луганської областей також планують покинути країну агресора. Якщо вже про це почали писати росЗМІ, то значить, вже сотні маріупольців покидають територію РФ. В іншому випадку вони б замовчували такі факти", - наголосили в заяві.
У міськраді зазначили, що росіяни самі продемонстрували брехливість власної пропаганди про маріупольців, які виїхали до РФ нібито добровільно.
"Тепер маріупольцям доводиться використовувати всі можливості, щоб покинути РФ. Адже вони вже відчули на собі "гостинність" та "допомогу" росіян", - зауважили у відомстві.
- 20 червня віцепрем’єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що окупанти депортували до РФ 1,2 млн українців.
- 26 червня Міноборони РФ заявило про депортацію 2 млн українців, зокрема понад 300 тис. дітей.
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