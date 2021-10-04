Держаудитслужба виявила в Аграрному фонді фінансових порушень та втрату активів на понад 2 млрд грн, - StateWatch
Державна аудиторська служба під час ревізії Аграрного фонду виявила фінансових порушень та втрату активів на загальну суму 2,1 млрд грн
Про це йдеться у повідомленні проєкту "Марлін" громадської організації StateWatch.
Згідно з повідомленням, порушень, які призвели до втрати активів, зафіксовано на суму 2,15 млрд грн. Ревізія операцій на реєстраційних рахунках в установах банків встановила, що Аграрний фонд втратив активів на загальну суму майже 2,1 млн грн, що були розміщені у 2014 році на депозитних рахунках у Брокбізнесбанку, який наразі ліквідовано.
Крім того, Аграрний фонд поніс 5,1 млн грн втрат під час зберігання цукру-піску, який був доказом у кримінальному провадженні.
Аграрний фонд також "пробачив" борг приватній фірмі на суму 1,9 млн грн, оскільки не проводив претензійно-позовної роботи про стягнення вказаної суми.
Аудитори також акцентували увагу на зайвих витратах компанії під час оплати праці на 342 тис. грн. Посади цих працівників у звіті не уточнюються.
У повідомленні зазначається, що у 2020 році Аграрний фонд отримав чистий прибуток на суму 197 млн грн.
- Аграрний фонд був заснований у 2003 році урядом України. Метою діяльності підприємства вказується створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, функціонування ринку сільськогосподарської продукції, підтримки сільськогосподарського товаровиробника, а також одержання прибутку від провадження господарської діяльності. Основне завдання товариства – формування запасів зерна, підтримка вітчизняних сільгоспвиробників та вплив на ситуацію на аграрному ринку. Спеціалізується на оптовій торгівлі зерном та виробами борошномельно-круп’яної промисловості.
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