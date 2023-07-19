За даними членкині Громадської антикорупційної Ради при Міноборони Дани Ярової, ДАСУ зараз масово розсилає приписи постачальникам Міноборони з вимогою повернути кошти та листи до правоохоронних органів, ініціюючи кримінальні провадження проти постачальників армії.

"Народ об'єднався, щоб відстоювати країну, підприємства об'єдналися, а державному апарату країна байдужа", - каже Загородній.

Він зазначив, що дії держчиновників підпадають під статтю 114 Кримінального Кодексу України "Перешкоджання діяльності ЗСУ під час особливого стану". І їх необхідно притягнути до кримінальної відповідальності.

"Якщо ДАСУ й надалі так поводитиметься, то пара посадок та "провітрювання" в СІЗО мають дати зрозуміти нарешті чиновникам, що зараз іде війна", - зазначив Завгородній.

За його словами, це абсурда ситуація, коли ворог налагоджує виробництво безпілотників і ланцетів, а в Україні чиновники зривають постачання зброї, закупівлі Міноборони та переслідують власні оборонні підприємства.