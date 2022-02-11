Держава інвестує у велику термомодернізацію 140 млрд грн, – Мінекономіки

Про це повідомила Перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко, передає Укрінформ.



"Держава планує інвестувати 140 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовуватися на цільові кредити під 3% річних органам місцевого самоврядування та військово-цивільним адміністраціям", - сказала Свириденко.



Вона уточнила, що надавати кредити буде ДУ "Українська фінансова житлова компанія".



Зазначається, що перша хвиля термомодернізації у 2022 році охопить 6437 будинків, які були подані у заявках місцевої влади. Серед заходів, які заплановані у рамках програми: встановлення індивідуальних теплових пунктів, утеплення будівель, встановлення приладів обліку.



Свириденко розповіла, що на першому етапі ремонтуватимуть будинки, зведені до 1990 року.



Очікується, що мешканці цих будинків на оплаті комунальних послуг в результаті модернізації заощаджуватимуть 30-50%.



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