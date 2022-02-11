Держава інвестує у велику термомодернізацію 140 млрд грн, – Мінекономіки
Інвестиції держави у програму великої термомодернізації становитимуть 140 млрд грн
Про це повідомила Перший віцепрем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свириденко, передає Укрінформ.
"Держава планує інвестувати 140 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовуватися на цільові кредити під 3% річних органам місцевого самоврядування та військово-цивільним адміністраціям", - сказала Свириденко.
Вона уточнила, що надавати кредити буде ДУ "Українська фінансова житлова компанія".
Зазначається, що перша хвиля термомодернізації у 2022 році охопить 6437 будинків, які були подані у заявках місцевої влади. Серед заходів, які заплановані у рамках програми: встановлення індивідуальних теплових пунктів, утеплення будівель, встановлення приладів обліку.
Свириденко розповіла, що на першому етапі ремонтуватимуть будинки, зведені до 1990 року.
Очікується, що мешканці цих будинків на оплаті комунальних послуг в результаті модернізації заощаджуватимуть 30-50%.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.89
Купівля 27.89Продаж 28.16
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.17
- Актуальне
- Важливе