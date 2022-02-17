Держава продала Ахметову і Коломойському енергії на пів мільярда зі знижкою 21%

Про це повідомляється на сайті "Української енергетичної біржі".

Електроенергію продали за двосторонніми договорами по 2 170 грн за МВт*год. Період постачання – з 17 по 28 лютого.

За даними біржі, місячні індекси ринку двосторонніх договорів у лютому становлять 2 636 грн за МВт*год.

Таким чином, "ГарПок" продав електроенергію дешевше на 466 грн/МВт*год, або 21% від ринкових показників. Втрати від продажу енергії на 444 млн грн можна оцінити у 95 млн грн.

За даними "Наших грошей", по ходу аукціону лоти продажу були укрупнені, що відсікло дрібних трейдерів.

У результаті електроенергію викупили групи Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського.

"Д.трейдінг" Ахметова викупило 101 тис МВт*г на 219 млн грн.

Другу половину викупили фірми "Південь Енерго Збут" (125 млн грн), "Центренергозбут" (94 млн грн), "Захід енерго збут" (7 млн грн)

Засновник "Центренергозбуту" Олексій Плакасов був першим заступником голови правління "Укртатнафти" Коломойського.

Комерційний директор "Південь Енерго Збуту" Євген Воробйов балотувався до Миколаївської облради від "Слуги Народу" та був бізнес-партнером Андрія Короткевича-Лещенка, засновника "Юнайтед Енерджі" з групи Коломойського

Засновником "Захід енерго збуту" є Олександр Чарний з Луцьку, раніше він працював у "Донецькоблгазі" Сергія Курченка, "Донбасенерго" Максима Єфімова та низці інших фірм.