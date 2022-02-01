Державіаслужба планує скасувати подвійні дозволи для здійснення польотів

Про це йдеться на сайті Державіаслужби.



Так, за чинною редакцією Авіаційних правил від 2005 року необхідно два дозволи на виконання польотів - від Державіаслужби та Украероцентру (головний оперативний підрозділ системи організації повітряного руху України).



За правилами нової редакції пілотам буде достатньо подати лише одну заявку на виконання польоту - в Украероцентр. Для цього потрібна відповідна ліцензія, старховка та документ, який підтверджує льотну придатність літака.



Спрощення правил відбувається в рамках запровадження законодавства ЄС в галузі малої авіації.



Довідка: До авіації загального призначення (або малої авіації) належать повітряні судна злітною масою до 5700 кг. В Україні наразі нараховується 38 аеродромів, 475 літаків та 994 пілотів малої авіації. За останні два роки в Україні утричі виросла кількість виданих свідоцтв приватного пілота, а число польотів – у півтора рази. В авіашколах навчаються понад 500 нових пілотів.

Нагадаємо, кількість транзитних рейсів в останній місяць 2021 року майже зрівнялася з відповідним показником 2019 року.