Державіаслужба планує скасувати подвійні дозволи для здійснення польотів
Державна авіаційна служба розробила та виклала на громадське обговорення нову редакцію авіаційних правил, яка скасовує подвійні дозволи для малої авіації
Про це йдеться на сайті Державіаслужби.
Так, за чинною редакцією Авіаційних правил від 2005 року необхідно два дозволи на виконання польотів - від Державіаслужби та Украероцентру (головний оперативний підрозділ системи організації повітряного руху України).
За правилами нової редакції пілотам буде достатньо подати лише одну заявку на виконання польоту - в Украероцентр. Для цього потрібна відповідна ліцензія, старховка та документ, який підтверджує льотну придатність літака.
Спрощення правил відбувається в рамках запровадження законодавства ЄС в галузі малої авіації.
Довідка: До авіації загального призначення (або малої авіації) належать повітряні судна злітною масою до 5700 кг. В Україні наразі нараховується 38 аеродромів, 475 літаків та 994 пілотів малої авіації. За останні два роки в Україні утричі виросла кількість виданих свідоцтв приватного пілота, а число польотів – у півтора рази. В авіашколах навчаються понад 500 нових пілотів.
- Нагадаємо, кількість транзитних рейсів в останній місяць 2021 року майже зрівнялася з відповідним показником 2019 року.
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