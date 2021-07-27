Держборг України у червні зріс на $1 млрд

Про це свідчать дані Міністерства фінансів.



Згідно з повідомленням, станом на 30 червня 2021 року державний та гарантований державою борг України становив 2,5 трлн грн або $92,5 млрд в еквіваленті. Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг - 1,4 трлн грн ($54,3 млрд в еквіваленті), або 58,7% загальної суми, а внутрішній - понад 1 трлн грн ($38,2 млрд в еквіваленті) або 41,3% від загальної суми.



Крім того, державний борг становив 2,2 трлн грн або $81,9 млрд. Державний зовнішній борг становив 1,2 трлн грн, а державний внутрішній борг - більше 1 трлн грн або $36,8 млрд в еквіваленті.



За даними Мінфіну, гарантований державою борг України на кінець червня становив 289,5 млрд грн або $10,7 млрд, зокрема гарантований державою борг - 253 млрд грн або $9,3 млрд, гарантований державою внутрішній борг - 36,5 млрд грн або $1,3 млрд.

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