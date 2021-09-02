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Держбюджет України у січні-серпні зведено з дефіцитом 6 млрд грн, - Мінфін

2 вересня, 2021 четвер
10:42

Державний бюджет України у січні-серпні був зведений з дефіцитом 6 млрд грн та перевиконанням плану по видатках

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Згідно з повідомленням, у січні-серпні 2021 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 6 млрд грн, у тому числі загальний фонд з дефіцитом у розмірі 13,3 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 110,3 млрд грн.

Зазначається, що за вісім місяців розпис за видатками було перевиконано на 4,1% або 27,7 млрд грн. Загалом за цей період до бюджету надійшло 700 млрд грн. За платежами, сплату яких до бюджету контролює Державна податкова служба (ДПС), надходження становили 409,9 млрд грн, розпис на січень-серпень виконано на 5,4% або 21 млрд грн. Надходження Державної митної служби (ДМС) склали 244,1 млрд грн з перевиконанням плану на 3,5% або 8,3 млрд грн.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування за 8 місяців 2021 року становили 221,4 млрд грн, що на 7,7 млрд грн перевищило очікувані показники на відповідний період. Зазначається, що 27,1 млрд грн з цієї суми надійшло у серпні.

Загалом, за даними Мінфіну, у серпні 2021 року до загального фонду державного бюджету надійшло 118,6 млрд грн, що дозволило перевиконати розпис за надходженнями на 2% або 2,4 млрд грн. 

За платежами від ДПС надходження склали 79,4 млрд грн з перевиконанням розпису на 3,1% або 2,4 млрд грн. Зокрема, коштів з податку на доходи фізичних осіб та військового збору надійшло на 11 млрд грн; податку на прибуток підприємств - 36,9 млрд грн, рентної плати за користування надрами - 6,2 млрд грн; податку на додану вартість - 15,3 млрд грн.

У пресслужбі додали, що видатки за січень-серпень 2021 року за загальним фондом державного бюджету становили 717,1 млрд грн, або 91,6% від розпису звітного періоду. Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, на обслуговування боргу та субвенції й дотації місцевим бюджетам здійснювались у повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень.

У відомстві також додали, що фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-серпень 2021 року становили 302,1 млрд грн або 72,4% від запланованих на цей період.

Від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) до держбюджету було залучено 240 млрд грн, зокрема 63,5 млрд грн - в іноземній валюті.

Крім того, уряд здійснив випуск ОВДП на 1,8 млрд грн з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації Експортно-кредитного агентства.

Крім того, додали у відомстві, із зовнішніх джерел було залучено 60,2 млрд грн.

Зазначається, що платежі з погашення державного боргу за січень-серпень 2021 року склали 283 млрд грн (99,5% до плану), платежі з обслуговування - 87,1 млрд грн (91,2% до плану).

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дефіцит бюджету
Мінфін
Держбюджет
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