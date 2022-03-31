Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу США Нед Прайс.



Прайс зокрема сказав, що уряд США не має важливіших пріоритетів, ніж безпека і здоров’я громадян за кордоном.



"Ми серйозно підходимо до нашої відповідальності та повідомляємо громадянам США про можливі небезпечні події на шляху їхньої подорожі або місця проживання закордоном", - сказав речник Держдепу США.

"В останні тижні ми маємо дані, що російські силові відомства навмисне вишукували та затримували громадян США в Україні та Росії. Ми також і чули, як Путін презирливо ставиться до свободи слова й рівності прав усіх людей", - попередив Прайс.



"Вважаємо, що російські силовики як у Росії, так і в Україні будуть і надалі намагатися затримувати американців за ознакою їхнього громадянства. Ми вкотре повторюємо, що громадяни США в Росії та Україні повинні зважати на це та залишити територію цих країн негайно", - підсумував речник Держдепу.



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