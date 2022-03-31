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Держдеп США радить американцям негайно виїхати з України і РФ

31 березня, 2022 четвер
23:32
Новини Нед Прайс

Державний департамент США радить громадянам негайно залишити територію України і РФ через загрозу незаконних затримань російськими силовиками та окупаційними військами

Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу США Нед Прайс.

Прайс зокрема сказав, що уряд США не має важливіших пріоритетів, ніж безпека і здоров’я громадян за кордоном.

"Ми серйозно підходимо до нашої відповідальності та повідомляємо громадянам США про можливі небезпечні події на шляху їхньої подорожі або місця проживання закордоном", - сказав речник Держдепу США.

"В останні тижні ми маємо дані, що російські силові відомства навмисне вишукували та затримували громадян США в Україні та Росії. Ми також і чули, як Путін презирливо ставиться до свободи слова й рівності прав усіх людей", - попередив Прайс.

"Вважаємо, що російські силовики як у Росії, так і в Україні будуть і надалі намагатися затримувати американців за ознакою їхнього громадянства. Ми вкотре повторюємо, що громадяни США в Росії та Україні повинні зважати на це та залишити територію цих країн негайно", - підсумував речник Держдепу.

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попередження
Держдеп США
війна з Росією
громадяни
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