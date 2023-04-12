Про це пише російська служба ВВС,

"Зараз за законом для цього потрібно закінчити технікум (звідти виходять мінімум на рік-два старше і з професією) або ВНЗ, або ж прослужити за призовом хоча б перші три місяці (тобто трохи освоїтися і зрозуміти, що таке армія)", - пояснює видання.

Зазначається, що пропозиція прийняти цю поправку вперше була озвучена ще минулого літа головою комітету з оборони Держдуми Андрієм Картаполовим.

Після того, як поправку схвалить Рада Федерації та підпише президент, таких "призовників" можна буде відправляти на фронт вже через 4 місяці після початку служби.

"Розірвати контракт до кінця війни з Україною, згідно з указом президента, їм уже не вдасться", - пояснює ВВС.