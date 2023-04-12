Держдума РФ ухвалила поправку, що дозволяє вступати на військову службу по закінченню школи
Разом з законом про вручення електронних повісток Держдума РФ прийняла поправку, яка дозволяє вступати на військову службу за контрактом одразу після закінчення школи у 18 років
Про це пише російська служба ВВС,
"Зараз за законом для цього потрібно закінчити технікум (звідти виходять мінімум на рік-два старше і з професією) або ВНЗ, або ж прослужити за призовом хоча б перші три місяці (тобто трохи освоїтися і зрозуміти, що таке армія)", - пояснює видання.
Зазначається, що пропозиція прийняти цю поправку вперше була озвучена ще минулого літа головою комітету з оборони Держдуми Андрієм Картаполовим.
Після того, як поправку схвалить Рада Федерації та підпише президент, таких "призовників" можна буде відправляти на фронт вже через 4 місяці після початку служби.
"Розірвати контракт до кінця війни з Україною, згідно з указом президента, їм уже не вдасться", - пояснює ВВС.
- 11 квітня Держдума Росії схвалила поправку про реєстр військового обліку. Зміни передбачають можливість вручення не тільки паперових повісток під розпис, а й електронних.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.08
-
EUR
Купівля 40.31Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе