Держгеокадастр оприлюднив дані про межі об'єднаних територіальних громад

Про це у Facebook повідомив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.



"Продовжуємо наповнювати Публічну кадастрову карту відкритими даними - Держгеокадастр створив новий шар - "Межі територіальних громад". Він відображає межі ОТГ, які об'єдналися відповідно до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад", - написав Лещенко.



За його словами, ці дані винесені насамперед для власників земельних ділянок, розробників документації з землеустрою, органів державної та місцевої влади.



Лещенко зазначив, що наразі ці дані лише інформативні, але вже можуть допомогти уникнути дублювань та непорозумінь під час розроблення проєктів землеустрою та комплексних планів просторового розвитку територій ОТГ.

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