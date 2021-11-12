Держкіно зроблять окремим органом з вагомим статусом і власною політикою, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що Держкіно відділили від Мінкульту, щоб зробити окремим органом у виконавчій владі, який розвиватиме кіносферу
Про це Денис Шмигаль сказав на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
"Відокремлення Держкіно від Міністерства культури здійснено з ініціативи Кабінету міністрів України. Це пов’язано з тим, щоб надати вагомого статусу Держкіно, виділити його у окремий центральний орган виконавчої влади, з можливістю формувати власну політику. Це посилення цього напряму", - сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр також додав, що не знає причин відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики.
"Як тільки буде можливість поспілкуватися з міністром, розумітиму його мотивацію", - сказав Шмигаль.
Голова уряду зазначив, що наразі жодна кандидатура на посаду міністра культури та інформполітики не розглядалась.
- Нагадаємо, міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко 11 листопада написав заяву про відставку.
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