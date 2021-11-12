Держкіно зроблять окремим органом з вагомим статусом і власною політикою, - Шмигаль

Про це Денис Шмигаль сказав на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Відокремлення Держкіно від Міністерства культури здійснено з ініціативи Кабінету міністрів України. Це пов’язано з тим, щоб надати вагомого статусу Держкіно, виділити його у окремий центральний орган виконавчої влади, з можливістю формувати власну політику. Це посилення цього напряму", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр також додав, що не знає причин відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики.

"Як тільки буде можливість поспілкуватися з міністром, розумітиму його мотивацію", - сказав Шмигаль.

Голова уряду зазначив, що наразі жодна кандидатура на посаду міністра культури та інформполітики не розглядалась.