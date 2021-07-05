Держкомтелерадіо заборонило ввезення з РФ ще 20 книг, зміст яких направлено на ліквідацію незалежності України

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".



Згідно з повідомленням, перелік книжкових видань, зміст яких направлений на ліквідацію незалежності України, пропаганду насилля, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, здійснення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, доповнений двадцятьма книгами.



Зокрема, до ввезення не рекомендовано наступні книги: "Чому російським не можна мріяти" Платона Бєсєдіна, "Крим і кримчани, або Тисячолітня історія розбрату" Олександра Бушкова, "Колоради" Володимира Ераносяна, "Тінь збитого лайнера" Альберта Байкалова, "Звичайний фашизм: воєнні злочини українських силовиків" Максима Григор'єва, "На передньому краї. Битва за Новоросію в мемуарах її захисників" Олени Семенової, "Білоруський націоналізм проти руського міра" Кирила Авер'янова-Мінського та Владислав Мальцева, "Русь не російська. Як зароджувалася "рідна" мова" Олександра Каревіна.

Таким чином, наразі у переліку знаходиться 260 найменувань книг.



У Держкомтелерадіо зазначили, що основне призначення списку - застерегти бізнес від завідомо невдалих спроб отримати дозвіл на ввезення цих видань в Україну, а також зорієнтувати правоохоронні органи, юридичних і фізичних осіб на те, що факти розповсюдження цієї і подібної продукції можуть містити ознаки злочинів, таких як дії, направлені на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканість України; ввезення, виготовлення або розповсюдження видань, які пропагують культ насилля і жорстокості, расову, національну і релігійну нетерпимість і дискримінацію, а також пропаганду війни.