Держпідприємство "Експо-2020" заборгувало третину мільярда гривень за участь у виставці в Дубаї

Про це йдеться у повідомленні проєкту "Марлін" громадської організації StateWatch.



Згідно з повідомленням, за рахунок цих коштів було здійснено будівництво павільйону України, його облаштування, внутрішнє наповнення та утримання в рамках підготовки та забезпечення участі України у виставці.



Так, за даними Міністерства економіки, із загальної суми кредиторської заборгованості цільове фінансування заходів з підготовки та проведення виставки складає 337,5 млн грн, а поточні зобов'язання - 175,1 тис. грн.



Експерти зазначили, що участь України на міжнародній виставці покривається за рахунок бюджетних коштів в межах програми "Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференція, виставках".



На цю бюджетну програму в 2021 році було виділено 69,6 млн грн, тобто майже в п'ять разів менше, ніж потрібно на покриття боргів держпідприємства.



Зазначається, що всесвітні виставки "Експо" проводяться кожні п'ять років. На них країни-учасниці презентують вниходи та технології. Виставка в ОАЕ мала відбутися у 2020 році, але через пандемію COVID-19 була перенесена на жовтень цього року. Для презентації України на виставці було створено держпідприємство "Експо-2020", яке увійшло до сфери управління Міністерства економіки.

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