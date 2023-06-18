Держсекретар США зустрівся з главою МЗС Китаю: про що говорили
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган та держсекретар США Ентоні Блінкен 18 червня провели переговори у Пекіні. Говорили про відносини між країнами та війну в Україні
Про це пише CNN.
Ентоні Блінкен прибув до Пекіна з високими очікуваннями, спрямованими на зменшення напруженості між двома країнами та обговорення ключових питань. Зокрема, про ситуацію в Україні.
Зазначається, що зустріч тривала понад п'ять годин і закінчилася о 20:00 за місцевим часом. Після першої зустрічі Блінкен перейшов до робочої вечері.
Обидві сторони заявили про низькі очікування від візиту, але Блінкен пообіцяв висловити реальну стурбованість США з приводу кількох питань, включаючи вторгнення Росії в Україну.
Ця зустріч стала першою візитом державного секретаря США до Китаю за останні п'ять років і є важливою в контексті надання пріоритету відносинам між двома країнами.
Також Блінкен написав на своїй сторінці в twitter: "Сьогодні я зустрівся з членом Державної Ради Китайської Народної Республіки та міністром закордонних справ Цінь Ганом у Пекіні та обговорив, як ми можемо відповідально керувати відносинами між нашими двома країнами через відкриті канали зв’язку".
- Нагадаємо, Ентоні Блінкен у неділю, 18 червня, прибув з офіційним візитом до Пекіна. Там він проведе переговори з очільниками Китаю і про ситуацію в Україні.
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