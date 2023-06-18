Держсекретар США зустрівся з главою МЗС Китаю: про що говорили

Про це пише CNN.

Ентоні Блінкен прибув до Пекіна з високими очікуваннями, спрямованими на зменшення напруженості між двома країнами та обговорення ключових питань. Зокрема, про ситуацію в Україні.

Зазначається, що зустріч тривала понад п'ять годин і закінчилася о 20:00 за місцевим часом. Після першої зустрічі Блінкен перейшов до робочої вечері.

Обидві сторони заявили про низькі очікування від візиту, але Блінкен пообіцяв висловити реальну стурбованість США з приводу кількох питань, включаючи вторгнення Росії в Україну.

Ця зустріч стала першою візитом державного секретаря США до Китаю за останні п'ять років і є важливою в контексті надання пріоритету відносинам між двома країнами.

Також Блінкен написав на своїй сторінці в twitter: "Сьогодні я зустрівся з членом Державної Ради Китайської Народної Республіки та міністром закордонних справ Цінь Ганом у Пекіні та обговорив, як ми можемо відповідально керувати відносинами між нашими двома країнами через відкриті канали зв’язку".