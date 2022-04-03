Держспецзв'язку не має підтвердження спроможності окупантів прослуховувати розмови українців
Заяви про нібито прослуховування розмов українців російськими військовими виявилися фейками
Про це повідомила Держспецзв'язку у Телеграм з посиланням на словам голови відомства Юрія Щиголя.
"Наразі у нас немає ніяких підтверджень щодо здатності російських військових прослуховувати розмови українців", – йдеться у повідомленні.
Мета таких заяв – завадити українцям повідомляти інформацію про пересування ворожої техніки, залякати людей.
Раніше у відомстві фіксували й інші способи залякування чи впливу на поведінку людей через розсповюдження окупантами фейків.
"Згадаємо приклад, коли було розповсюджено фейкове повідомлення, що вночі українцям телефонуватимуть з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування, і нібито порада – відключити телефони. Звісно, воно виявилося неправдою", – вказала Держспецзв'язку.
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