Держспецзв'язку не має підтвердження спроможності окупантів прослуховувати розмови українців

Про це повідомила Держспецзв'язку у Телеграм з посиланням на словам голови відомства Юрія Щиголя.



"Наразі у нас немає ніяких підтверджень щодо здатності російських військових прослуховувати розмови українців", – йдеться у повідомленні.



Мета таких заяв – завадити українцям повідомляти інформацію про пересування ворожої техніки, залякати людей.



Раніше у відомстві фіксували й інші способи залякування чи впливу на поведінку людей через розсповюдження окупантами фейків.



"Згадаємо приклад, коли було розповсюджено фейкове повідомлення, що вночі українцям телефонуватимуть з невідомих номерів з метою наведення цілей для авіабомбардування, і нібито порада – відключити телефони. Звісно, воно виявилося неправдою", – вказала Держспецзв'язку.

Нагадаємо, Держспецзв’язку попередило про масову розсилку мейлів з програмою, яка викрадає паролі та файли.

Російські хакери використовують новий вірус-вейпер CaddyWiper.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ, 23 лютого, сайти органів влади України зазнали масової кібератаки.