Держспецзв'язок проведе дослідження для розгортання мереж 5G в Україні

Про це повідомляє Урядовий портал.



Згідно з повідомленням, Держспецзв'язок проведе дослідження можливості спільного використання частот спеціальними користувачами й операторами мобільного зв'язку, які планують у цих смугах розгортання мереж мобільного зв'язку 5G.



За словами голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, результати дослідження дозволять розпочати розгортання мереж п’ятого покоління у діапазоні 700 МГц., оскільки для стабільного функціонування цього стандарту зв’язку необхідно провести науково-технічне вивчення можливості використання обладнання для обслуговування спеціальних абонентів спільно з користувачами звичайного мобільного зв’язку", - цитує пресслужба слова Щиголя.



Зазначається, що після проведення досліджень Міністерство цифрової трансформації та адміністрація Держспецзв'язку мають встановити плату за користування радіочастотним ресурсом.



Зазначається, що впровадження 5G в Україні дозволить розвантажити наявний частотний ресурс та уникати проблем зі зв'язком, оскільки швидкість інтернету п'ятого покоління щонайменше вдвічі більша ніж 4G. Окрім цього, 5G дозволяє впроваджувати Smart City-технології у містах, а також надає широкі можливості застосування у медицині, безпеці дорожнього руху тощо.

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