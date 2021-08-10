Держспецзв'язок проведе дослідження для розгортання мереж 5G в Україні
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації проведе дослідження для початку розгортання мереж 5G в Україні
Про це повідомляє Урядовий портал.
Згідно з повідомленням, Держспецзв'язок проведе дослідження можливості спільного використання частот спеціальними користувачами й операторами мобільного зв'язку, які планують у цих смугах розгортання мереж мобільного зв'язку 5G.
За словами голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, результати дослідження дозволять розпочати розгортання мереж п’ятого покоління у діапазоні 700 МГц., оскільки для стабільного функціонування цього стандарту зв’язку необхідно провести науково-технічне вивчення можливості використання обладнання для обслуговування спеціальних абонентів спільно з користувачами звичайного мобільного зв’язку", - цитує пресслужба слова Щиголя.
Зазначається, що після проведення досліджень Міністерство цифрової трансформації та адміністрація Держспецзв'язку мають встановити плату за користування радіочастотним ресурсом.
Зазначається, що впровадження 5G в Україні дозволить розвантажити наявний частотний ресурс та уникати проблем зі зв'язком, оскільки швидкість інтернету п'ятого покоління щонайменше вдвічі більша ніж 4G. Окрім цього, 5G дозволяє впроваджувати Smart City-технології у містах, а також надає широкі можливості застосування у медицині, безпеці дорожнього руху тощо.
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