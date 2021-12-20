Держстат покращив оцінку зростання ВВП у третьому кварталі 2021 року

Про це повідомляє Держстат, передає Еспресо.TV.



Згідно з даними служби, номінальний ВВП становить 1 трлн 498,4 млрд грн, а з розрахунку на одну особу - 36,15 тис. грн.



Порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) ВВП зріс на 1,5% - трохи краще за попередню оцінку в 1,4%.



Нагадаємо, рівень тіньової економіки у січні-червні 2021 року склав 31% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту України.