Держстат покращив оцінку зростання ВВП у третьому кварталі 2021 року
Реальний валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі 2021 року збільшився на 2,7% порівняно з аналогічним періодом 2020 року
Про це повідомляє Держстат, передає Еспресо.TV.
Згідно з даними служби, номінальний ВВП становить 1 трлн 498,4 млрд грн, а з розрахунку на одну особу - 36,15 тис. грн.
Порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) ВВП зріс на 1,5% - трохи краще за попередню оцінку в 1,4%.
- Нагадаємо, рівень тіньової економіки у січні-червні 2021 року склав 31% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту України.
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