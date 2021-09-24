Десантувалися з судна і вертольотів: українські морпіхи провели навчання на Приазов'ї

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Морські піхотинці під прикриттям катерної групи та прикордонників здійснили висадку з пошуково-рятувального судна на узбережжя та забезпечили десантування підрозділу з вертольотів Мі-8.



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За задумом навчань, підрозділи здійснили блокування резерву умовного противника.

Навчання триватимуть до 30 вересня.