Десантувалися з судна і вертольотів: українські морпіхи провели навчання на Приазов'ї
На Приазов’ї в рамках навчань "Об’єднані зусилля – 2021" відбулися навчання десантно-штурмової роти морської піхоти ВМС Збройних Сил
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Морські піхотинці під прикриттям катерної групи та прикордонників здійснили висадку з пошуково-рятувального судна на узбережжя та забезпечили десантування підрозділу з вертольотів Мі-8.
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За задумом навчань, підрозділи здійснили блокування резерву умовного противника.
Навчання триватимуть до 30 вересня.
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