Десять групових ударів: українська авіація знищила бронетехніку та солдатів росіян

Про це йдеться повідомила 14 серпня пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.

"Під прикриттям винищувальної авіації штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах та скупченню живої сили й техніки противника. Знищено близько 15 бойових броньованих машин ворога та десятки рашистів!" - розповіли в УОС.

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Окрім цього, в командуванні Повітряних сил ЗСУ уточнили, що йдеться про підсумки 13 серпня.

"Протягом доби 13 серпня на кількох оперативних напрямках ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала до десяти групових авіаударів по позиціях окупаційних військ", – зазначили в повідомленні.

За добу, 11 серпня, українська авіація завдала 2 удари по росіянах на Півдні України.

Вдень 13 серпня над Одесою українські сили збили ворожий російський безпілотник.

14 серпня українська авіація обстріляла опорні пункти росіян на Миколаївщині.

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