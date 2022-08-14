Десять групових ударів: українська авіація знищила бронетехніку та солдатів росіян
Українська авіація ударами знищила півтора десятка бронемашин ЗС РФ та значну кількість особового складу окупантів
Про це йдеться повідомила 14 серпня пресслужба Угруповання Об’єднаних сил.
"Під прикриттям винищувальної авіації штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші, позиціях реактивних систем залпового вогню, переправах та скупченню живої сили й техніки противника. Знищено близько 15 бойових броньованих машин ворога та десятки рашистів!" - розповіли в УОС.
Читайте також: На Донеччині противник скаженіє та з останніх сил намагається прориватися, але всі ворожі атаки відбиваються, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко
Окрім цього, в командуванні Повітряних сил ЗСУ уточнили, що йдеться про підсумки 13 серпня.
"Протягом доби 13 серпня на кількох оперативних напрямках ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала до десяти групових авіаударів по позиціях окупаційних військ", – зазначили в повідомленні.
- За добу, 11 серпня, українська авіація завдала 2 удари по росіянах на Півдні України.
- Вдень 13 серпня над Одесою українські сили збили ворожий російський безпілотник.
- 14 серпня українська авіація обстріляла опорні пункти росіян на Миколаївщині.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.88
Купівля 38.88Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 39.63Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе