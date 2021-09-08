Дев'ять років був особистим ад'ютантом Путіна: у Росії на навчаннях загинув міністр МНС
На міжвідомчих навчаннях у Норильську загинув глава російського міністерства з надзвичайних ситуацій Євген Зінічев
Про це повідомляє пресслужба МНС, передає РБК.
"З сумом повідомляємо, що при виконанні службового обов'язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях щодо захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини, трагічно загинув глава МНС Євген Зінічев", - йдеться в повідомленні.
Російські ЗМІ пишуть, що міністр намагався врятувати співробітника знімальної групи, який з виступу зірвався у воду, але сам розбився об виступаючий камінь. Зазначається, що співробітник теж загинув.
Нагадаємо, що із 2006 по 2015 рік Зіничев був особистим ад'ютантом Путіна.
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