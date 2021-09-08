Дев'ять років був особистим ад'ютантом Путіна: у Росії на навчаннях загинув міністр МНС

Про це повідомляє пресслужба МНС, передає РБК.



"З сумом повідомляємо, що при виконанні службового обов'язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях щодо захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини, трагічно загинув глава МНС Євген Зінічев", - йдеться в повідомленні.



Російські ЗМІ пишуть, що міністр намагався врятувати співробітника знімальної групи, який з виступу зірвався у воду, але сам розбився об виступаючий камінь. Зазначається, що співробітник теж загинув.



Нагадаємо, що із 2006 по 2015 рік Зіничев був особистим ад'ютантом Путіна.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb