Деякі приватні армії в РФ зацікавлені у максимальній смертності своїх військових, щоб не платити гроші, - економіст Ус
Власники приватних військових компанії зацікавлені, щоб їхні військові не повертались з України, бо не хочуть платити гроші, - тому їхні координати можуть передавати ЗСУ
Про це в ефірі Еспресо заявив кандидат економічних наук Іван Ус.
"Російські військові блогери пишуть, що гроші військовим не виплачуються. Зараз десь 26 приватних армій у Росії несподівано з'явилося. Люди, які пам'ятають про Середньовіччя згадають термін "феодалізм" та феодальні війни. У РФ зараз він формується, коли кожна компанія має свою армію. До феодальних воєн може пройти кілька місяців. Я не виключаю початок суттєві внутрішніх військових чвар цього року", - зазначив експерт.
Ус додав, що лунають заяви, що окремі такі підрозділи не виплачують гроші.
"Виникає ситуація, коли певні російські керманичі зацікавлені у максимальній смертності своїх військових, бо не треба буде платити. Це може призвести до того, що вони самі будуть давати ЗСУ координати цих груп, щоб економити гроші. Ця модель зараз складається в Росії значною мірою через те, що гроші там закінчуються", - підсумував він.
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