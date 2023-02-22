Про це в ефірі Еспресо заявив кандидат економічних наук Іван Ус.

"Російські військові блогери пишуть, що гроші військовим не виплачуються. Зараз десь 26 приватних армій у Росії несподівано з'явилося. Люди, які пам'ятають про Середньовіччя згадають термін "феодалізм" та феодальні війни. У РФ зараз він формується, коли кожна компанія має свою армію. До феодальних воєн може пройти кілька місяців. Я не виключаю початок суттєві внутрішніх військових чвар цього року", - зазначив експерт.

Ус додав, що лунають заяви, що окремі такі підрозділи не виплачують гроші.

"Виникає ситуація, коли певні російські керманичі зацікавлені у максимальній смертності своїх військових, бо не треба буде платити. Це може призвести до того, що вони самі будуть давати ЗСУ координати цих груп, щоб економити гроші. Ця модель зараз складається в Росії значною мірою через те, що гроші там закінчуються", - підсумував він.