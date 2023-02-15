Землетрус з жахливим числом жертв не врівноважує нашу війну, а, навпаки, підкреслює її злочинність та жахливість. Наше життя і без того вразливе і практично незахищене від некерованих катастроф, щоб ще ускладнювати його катастрофами керованими та свідомими.

Життя людини, її тіло та психіка неймовірно крихкі та вразливі, попри усі фізкультури та бронежилети. І кожен, хто свідомо чинить дію, спрямовану на те, щоб її, людини, життя відібрати або пошкодити — злочинець найвищого калібру.

Будь-який злочин фінансовий чи аморальний тьмяніє поруч із війною, бо життя, а часто і здоров'я — єдиний невідновлювальний ресурс. Це те, що повернути неможливо і відшкодувати теж

Будь-який злочин фінансовий чи аморальний тьмяніє поруч із війною, бо життя, а часто і здоров'я — єдиний невідновлювальний ресурс. Це те, що повернути неможливо і відшкодувати теж. Мене завжди дивувала теза про відшкодування збитків під час смертельних ДТП — як можна перевести життя люди в грошові цінності й відшкодувати? Де актуальний курс обміну?

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Саме тому жодні репарації та виплати не покриють того, що втрачене. І в цьому найбільший злочин Росії та росіян. І тих, хто організував їх на це.

Життя людини — найвища цінність у світі людей і треба бути нелюдом, щоб цього не розуміти або свідомо ігнорувати. Жодна з нагенерованих десятками причин цієї війни не вартує навіть першої убитої на ній жертви.

Протиставлення себе нижчим за соціальною драбиною або іншим за країною проживання робить протиставленого не надлюдиною, а недолюдиною. Це опускання нижче гуманістичної ватерлінії

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Протиставлення себе нижчим за соціальною драбиною або іншим за країною проживання робить протиставленого не надлюдиною, а недолюдиною. Це опускання нижче гуманістичної ватерлінії. Ціла країна опустила себе в каналізацію нелюдського буття добровільно і запах цього середовища від них тепер на століття. Огидний і нудкий запах смерті від цілого народу.

Запшикатись дезодорантами репарацій буде неможливо.

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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