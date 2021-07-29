Диференційовані тарифи на постачання е/е за спецзобов’язаннями не вирішать проблем, — експерт
Тимчасове запровадження диференційованих тарифів на постачання електроенергії за спеціальними зобов’язаннями не вирішать проблем на ринку, натомість потрібні узгоджені дії Кабінету міністрів і Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)
Такий прогноз озвучив Геннадій Рябцев, директор спеціальних проєктів Науково-технічного центру “Психея”, в ефірі програми “Energo live” з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.
“Не можна всі проблеми, які є на ринку електричної енергії, вирішити ось цим подовженням на певний період часу (спеціальних зобов’язань, — ред.). Це ж не постійні будуть умови, це умови на якийсь перехідний період — наприклад, на опалювальний сезон, чи до кінця року”, — сказав Рябцев.
Він підкреслив, що потрібно імплементувати положення закон про особливості погашення заборгованості на ринку електричної енергії. Але для цього потрібна низка рішень Кабміну і НКРЕКП, у співпраці яких зараз складнощі.
“Без роботи виконавчої влади жодними точковими рішеннями, жодним продовженням спеціальних обов’язків на певний період проблеми, які існують зараз на ринку, не вирішити. А ці проблеми — багатомільярдна заборгованість, нестача коштів на підтримання надійності і безпеки, в тому числі на атомних станціях. Це зупинення теплової генерації, це спекуляції в сегменті ринку на добу наперед, це закритість цін у двосторонніх договорах”, — сказав експерт.
За його словами, всі ці проблеми мають вирішувати РНБО, КМУ і НКРЕКП.
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Кабмін продовжив дію спеціальних зобов'язань (ПСО) із забезпечення електроенергією населення та зберіг ціну на електроенергію на рівні 1,68 грн/кВт-год до 1 вересня 2021 року, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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