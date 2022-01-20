Digital Start Day: які спеціальності та навички в digital будуть затребувані у 2022 році

Дізнайтеся про всі перспективи digital — тонкощі роботи, лайфхаки з планування часу та завдань, практичні рекомендації для проектів.



На конференції ви:

зрозумієте, як визначити собі сферу, в якій будете прагнути зростати, працювати і отримувати дохід;

дізнаєтеся, чому потрібно навчитися для того, щоб освоїти нову професію;

почуєте які digital-професії будуть затребувані та популярні у 2022 році;

дізнаєтеся чим займаються різні фахівці в digital: хто такі таргетологи, інтернет-маркетологи, SEO-, PPC- та SMM-фахівці, email-маркетологи та веб-аналітики;

дізнаєтесь які плюси та мінуси професій;

який середній термін пошуку роботи;

як і на що вплинув COVID у питаннях пошуку роботи.

своє місце на онлайн-конференції;

можливість поставити запитання у прямому ефірі;

запис онлайн заходу та всі презентації спікерів;

подарунки від партнерів;

сертифікат на 1000 грн. для навчання на курсах WPE.