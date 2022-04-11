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"Дії окупантів спрямовані на ускладнення звільнення міста для ЗСУ": Денісова про те, що росіяни змушують дітей ходити у школу на межі ведення боїв

11 квітня, 2022 понедiлок
11:18
Новини школа обстріл

На тимчасово окупованих територіях російські військові зобов'язують дітей розпочати навчання

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у facebook.

"Під час моніторингу соціальних мереж окупаційної влади, було виявлено інформацію, що у тимчасово окупованому місті Волноваха Донецької області з 11 квітня 2022 року російські окупанти змушують дітей йти до навчальних закладів", - написала вона.

За її словами, такі дії ймовірно спрямовані на ускладнення операції з майбутнього звільнення міста Збройними Силами України та може привести до провокацій із жертвами заради дискредитації та звинувачення української сторони.

"У такому випадку діти фактично стануть заручниками та живим щитом для військ російського агресора",- додає Денісова.

Вона повідомляє, що такі дії порушують статтю 38 Конвенції ООН, у ній йдеться, що держави-учасниці конфлікту зобов'язані вживати всіх можливих заходів з метою забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт.

Також це загрожує порушити право на життя дітей, яке гарантоване Конвенцією ООН про права дитини та Женевською конвенцією 1949 року про захист мирного населення під час війни.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушення прав дітей РФ в Україні",- написала  уповноважена Верховної Ради України з прав людини.
 

 
  • Також ми повідомляли, що станом на ранок 11 квітня в Україні через повномасштабне вторгнення РФ загинуло 183 дитини, ще 342 травмовані. "Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", - повідомила Денісова.
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