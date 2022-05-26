Про це його сестра Дар’я Юрченко та мама Ірина розповіли в ефірі "Сніданку".

"Слава Богу, Діма зателефонував мамі, ми почули його голос, він сказав, що живий – це найголовніше. Сказав, що їх годують, хоча ми не знаємо як, і те, що з ним все добре", - розповіла вона.

За її словами, під час перебування Ореста на Азовсталі не було зв'язку, лише в останні дні перед полоном їм вдавалось зв'язатись по відеозв’язку.

"За його словами та голосом було чути, що вони вже виснажені. Ми не знали, який краще буде вихід. Або, говорімо чесно, їх приб’є, або вмерти від голоду у 21 столітті, або піти на ризик", - розповіла Дар'я стримуючи сльози.

Дар’я згадує, що брат пішов до полку "Азов" свідомо, попередньо читав багато інформації, аби прийняти правильне для себе рішення. Також сестра розповіла, що Дмитро доволі романтичний. Перебуваючи в оточенні, він зв’язався із сестрою та запропонував зробити спільний подарунок до Дня матері.

Наразі сестра займається створенням футболок із фотографіями, які зробив захисник.

"Мій брат знайшов промінь сонця у пеклі. І я хочу це транслювати у світ. Хочу, щоб це знали", - сказала вона.

20 травня Дмитро Козацький опублікував прощальні фото із заводу "Азовсталь".

Також він попросив у twiiter надсилати опубліковані ним фото на журналістські премії і фотоконкурси. "Якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", - написав він.

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