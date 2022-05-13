"Динамо" розгромило естонську "Флору" в день свого 95-річчя

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні, 13 травня, "Динамо" святкує своє 95-річчя. На день народження киян припав благодійний матч з "Флорою", який закінчився перемогою українців 3:0.

Голи у зустрічі забили Назар Волошин, Микита Бурда і Констянтин Вівчаренко. Більшість ключових футболістів "Динамо" зараз у збірній України, але в матчі взяли участь такі відомі гравці, як Денис Бойко, Олександр Андрієвський і Володимир Шепелєв.

У рамках благодійного турне футболісти "Динамо" здобули перемоги над польською "Легією" (3:1), турецьким "Галатасараєм" (3:1), німецькою "Борусією Д" (3:2), швейцарським "Базелем" (3:2) та зіграли внічию із румунським "Клужем" (0:0) та загребським "Динамо" (2:2).

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