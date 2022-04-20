"Динамо" зіграло внічию з "Клужем" у благодійному матчі в турне по Європі
У товариському матчі київське "Динамо" зіграло внічию проти румунського "Клужа"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Румунії, закінчився нульовою нічиєю.
Для "Динамо" це був третій матч у рамках благодійного турне по Європі. Раніше кияни перемогли турецький "Галатасарай" та польську "Легію". Обидва поєдинки закінчились з рахунком 3:1.
Наступний матч "Динамо" проведе проти дортмундської "Борусії". Зустріч пройде 26 квітня.
Благодійне турне
Товариський матч
20 квітня
"Клуж" (Румунія) - "Динамо" (Україна) 0:0
- 17 квітня стало відомо, що "Динамо" відмовилося відпускати своїх футболістів до збірної України для підготовки до стикового матчу чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії раніше 23 травня.
- Президент "Динамо" Ігор Суркіс пояснив, що київський клуб відмовився відпускати футболістів до збірної України у квітні за рекомендацією головного тренера Мірчі Луческу
- 18 квітня Олександр Петраков заявив, що через відмову "Динамо" вчасно відпустити футболістів до національної команди він не зможе повноцінно підготувати її до вирішальних матчів відбору чемпіонату світу - 2022.
- Після цього стало відомо, що футболісти київського "Динамо" все ж приєднаються до збірної України для підготовки до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату світу-2022 3 травня.
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