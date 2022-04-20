"Динамо" зіграло внічию з "Клужем" у благодійному матчі в турне по Європі

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч, який проходив у Румунії, закінчився нульовою нічиєю.



Для "Динамо" це був третій матч у рамках благодійного турне по Європі. Раніше кияни перемогли турецький "Галатасарай" та польську "Легію". Обидва поєдинки закінчились з рахунком 3:1.



Наступний матч "Динамо" проведе проти дортмундської "Борусії". Зустріч пройде 26 квітня.



Благодійне турне



Товариський матч



20 квітня



"Клуж" (Румунія) - "Динамо" (Україна) 0:0

17 квітня стало відомо, що "Динамо" відмовилося відпускати своїх футболістів до збірної України для підготовки до стикового матчу чемпіонату світу - 2022 проти Шотландії раніше 23 травня.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс пояснив, що київський клуб відмовився відпускати футболістів до збірної України у квітні за рекомендацією головного тренера Мірчі Луческу

18 квітня Олександр Петраков заявив, що через відмову "Динамо" вчасно відпустити футболістів до національної команди він не зможе повноцінно підготувати її до вирішальних матчів відбору чемпіонату світу - 2022.

Після цього стало відомо, що футболісти київського "Динамо" все ж приєднаються до збірної України для підготовки до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату світу-2022 3 травня.

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