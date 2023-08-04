Директор СК "Дніпро-1" анонсував трансфер Довбика в європейську топ-лігу

Про це повідомляє "Футбол TIME".

Комерційний директор "Дніпра-1" В’ячеслав Фрідман вважає, що через декілька днів трансфер Артема Довбика буде завершений.

"Якби був договір між двома командами, то Довбик ще минулого тижня проходив би медогляд у "Жироні" і, мабуть, не грав би з "Панатінаїкосом", а тренувався б з Циганковим. Думаю, що день-два, і ситуація буде вирішена. Ту ціну, яку ми спочатку для себе у голові склали, думаю, буде перерахована на наші рахунки. Суму конкретизувати не буду", - сказав Фрідман.

Повідомлялось, що "Жирона" придбає понад 50% прав на українця, а "Дніпро-1" та "Мідтьюлланн" (прим. - якому належить 50% прав на Довбика) за це на двох отримають 7 млн євро.

Артем Довбик

У минулому сезоні 25-річний форвард забив за "Дніпро-1" 24 голи та став найкращим бомбардиром Української Прем'єр-ліги.

На рахунку Довбика 18 матчів та 6 голів за збірну України.

Transfermarkt оцінює Довбика у 15 млн євро

"Жирона"

За іспанську "Жирону" виступає український вінгер Віктор Циганков. Минулий сезон команда закінчила на 10-й позиції, а влітку з клубу пішов ключовий форвард Валентин Кастельянос.

Зараз у "Жирони" залишився лише один центрфорвард - 36-річний Крістіан Стуані.