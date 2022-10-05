"Дискримінує росіян": Собчак обурилась, що її не пустили до бару в Грузії

Відео суперечки Ксенія Собчак показала в рамках своєї програми, що вийшла на її YouTube-каналі.

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка імітує засудження політики Путіна, намагалась потрапити до бару Dedaena Bar у Тбілісі. Заклад отримав славу "найбільш русофобського", адже щоб потрапити до нього, громадяни Росії мають заповнити "візове анкетування".

В анкеті, яка видається бажаючим потрапити до бару, кожен росіянин має погодитися з тим, що Путін - диктатор і окупант (захопив території Грузії, Крим), а також поставити галочку навпроти пункту "Слава Україні!".

Біля бару Собчак поспілкувалась з його власником Дато Лапаурі.

Вона намагалася довести, що таке ставлення до росіян дискримінує їх за національною ознакою.

"Як вам здається, виділяти росіян як націю в окрему категорію - це правильно? Чи можна людей за національною ознакою кудись не пускати?" - запитала Собчак.

У відповідь Дато Лапаурі відповів, що введення віз - загальноприйнята норма у всьому світі. Тоді Собчак прирівняла ситуацію з росіянами в Грузії до євреїв у Німеччині. Вона назвала це нацизмом і запитала, чому власник бару виділяє саме росіян

"20% Грузії окуповано Росією. 300 тисяч грузинів стали біженцями через російську політику. Це кожен 10-й грузин у своїй власній країні", - наголосив Лапаурі. Він додав, що росіяни, які не знають про це і приїжджають в Грузію поїсти хачапурі, – невігласи.

"Невігластво – це підтримка", - додав власник бару.

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