Дітей Пугачової і Галкіна цькують у школі за політичну позицію батьків

Про це Любов Аксьонова розповіла у коментарі російським ЗМІ.

Аксьонова зазначила, що двійнятам Пугачової та Максима Галкіна почали дошкуляти питаннями про політичну позицію батька щодо розв'язаної Росією війни в Україні. Щоб уберегти своїх дітей, Алла Борисівна вирішила переїхати з ними до Ізраїлю.

"Діти, для яких вона хотіла спокою. Адже вони пішли в школу, тиждень проходили, і їх почали, наскільки мені відомо, цькувати. "А де твій тато, а що?" Якщо в інтернеті зубоскалять, то і діти в школі будуть. А Гаррі і Лізі вже не по три роки, вони дорослі і все розуміють. Приходять додому, ставлять недитячі питання, хвилюються", - розповіла Аксьонова.

29 вересня 2022 року російська співачка вдруге виїхала з Росії. Російські ЗМІ повідомляють, що Пугачова з родиною поїхала в Ізраїль, де отримала громадянство.

Окрім цього, артистка виставила на продаж маєток у Підмосков'ї

У березні 2022 року Пугачова разом з чоловіком Галкіним і дітьми поїхала в Тель-Авів. Шоумен одразу ж засудив війну Путіна, а артистка підтримала свого чоловіка.

Згодом у Росії внесли Максима Галкіна до списку "іноагентів". А Алла Пугачова попросила російську владу також внести її до цього переліку

На початку жовтня Пугачова назвала росіян рабами та пораділа, що її ненавидять

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