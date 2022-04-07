Про це Дар'я Герасимчук написала у Facebook.



"До мене надходять чисельні сигнали, що російська влада готує зміни до законодавства, які дозволять росіянам усиновлювати українських дітей за спрощеною процедурою, - написала Дитячий Омбудмен України. - Дітей, які вивезені на територію "Л/ДНР" та РФ хочуть роздавати російським родинам. Про це пишуть російські ЗМІ".



Дар'я Герасимчук процитувала пост про "усыновление сирот с Донбасса российскими семьями": "Нам предстоит внести целый ряд поправок и в российские законы, и в законодательство народных республик. Над этим будут работать сенаторы, депутаты Госдумы. До 13 апреля сформируем "дорожную карту"... Сейчас пока действует временная схема, с оформлением временного опекунства.

Пока ехал сегодня в Донецк из Луганска, позвонили четверо моих знакомых, готовых взять к себе ребенка с Донбасса".



Радник-уповноважена президента України зауважила, що таке усиновлення - це порушення прав дитини, зокрема норми Конвенції ООН про права дитини. А примусова депортація цивільного населення (у цьому випадку дітей ніхто не питав про бажання переселення) заборонена Женевською Конвенцією від 1949 року.



"Згідно з вимогами ст. 283 Сімейного кодексу України, усиновлення іноземними громадянами дітей-громадян України має відбуватися за згодою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей. В Україні таким органом є Національна соціальна сервісна служба України, - вказує Дар'я Герасимчук. - Усиновлення іноземцями без погодження з офіційними органами України, є незаконним".



Дитячий Омбудмен України нагадала, що 2014 року Росія вже реалізовала проєкт "Поїзд надії". Тоді з Москви в різні регіони Росії відправлявся спеціальний потяг з охочими усиновити дитину. В тому ж таки 2014 році такий потяг приїжджав в окуповані Росією Севастополь і Сімферополь.



"Спільно з Омбудсманом Людмилою Денисовою та Офісом Генерального прокурора Ірини Венедіктової об'єднуємо зусилля задля запобігання цьому протиправному злочину", - підсумувала Дар'я Герасимчук.



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