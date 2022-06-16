Діти, народжені в окупованому Херсоні, автоматично отримають російське громадянство, - окупаційна влада

Про це пише The New York Times.

"Діти, які народилися після 24 лютого в Херсонській області, автоматично отримають громадянство Російської Федерації", – сказав очільник окупаційної влади у Херсоні Кирило Стремоусов.

За його словами, діти-сироти також будуть зареєстровані як громадяни Росії.

Видання повідомляє, що таке рішення прийняли після того, як президент Росії Володимир Путін підписав указ про прискорення процесу отримання громадянства для українців, які проживають на окупованих територіях, а місцева влада почала видавати російські паспорти місцевим жителям.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські війська планують залишитись у Херсоні.

"Росія активізувала переміщення сімей окупаційних військ до захоплених українських населених пунктів, у тому числі до міста Херсона. Новоприбулі, або так звані "російські мігранти", незаконно заселяються у вільні будинки та квартири громадян України, які виїхали", - сказала вона.

The New York Times зазначає, що українські партизани на окупованих територіях ускладнюють плани кремля. Повідомляють, що вони допомагали скеровувати українським військовим удари в тилу ворога, а шкільні вчителі відмовлялися викладати російські програми. Також багато людей відмовляються працювати на місцеву владу, яка підтримує Росію.

15 червня у Новій Каховці на Херсонщині окупанти викрали подружжя пенсіонерів.

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