Діти побачать пінгвінів: українські полярники проведуть для малечі онлайн уроки
Учасники Української антарктичної експедиції розкажуть про життя та роботу на крижаному континенті, а за можливості навіть покажуть своїх головних сусідів – пінгвінів
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, передає Еспресо. TV.
"У цей складний час ми дуже хочемо підтримати всіх українських дітей, які змушені бачити та переживати жахи війни. Тому наші полярники зі станції «Академік Вернадський» проведуть для малечі низку відкритих онлайн зустрічей", - йдеться в повідомленні.
Зустрічі відбуватимуться з вівторка, 15 березня, до суботи, 19 березня, з 14:00 до 15:00 за київським часом. Долучитися може будь-яка дитина або група дітей разом з батьками чи вчителями.
Щоб отримати посилання на ZOOM-конференцію, потрібно заповнити коротку форму тут, обравши зручний день підключення та залишивши електронну пошту.
Посилання на ZOOM будуть розсилатися за кілька годин до початку на вказані в формі адреси.
- Нагадаємо, моряки ВМС Великобританії завітали до українських полярників та висловили їм підтримку
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.05
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе