Діти побачать пінгвінів: українські полярники проведуть для малечі онлайн уроки

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, передає Еспресо. TV.

"У цей складний час ми дуже хочемо підтримати всіх українських дітей, які змушені бачити та переживати жахи війни. Тому наші полярники зі станції «Академік Вернадський» проведуть для малечі низку відкритих онлайн зустрічей", - йдеться в повідомленні.

Зустрічі відбуватимуться з вівторка, 15 березня, до суботи, 19 березня, з 14:00 до 15:00 за київським часом. Долучитися може будь-яка дитина або група дітей разом з батьками чи вчителями.

Щоб отримати посилання на ZOOM-конференцію, потрібно заповнити коротку форму тут, обравши зручний день підключення та залишивши електронну пошту.

Посилання на ZOOM будуть розсилатися за кілька годин до початку на вказані в формі адреси.

Нагадаємо, моряки ВМС Великобританії завітали до українських полярників та висловили їм підтримку

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