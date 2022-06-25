Про це йдеться у підписаному ними листі.

"Ми, творці журналів для дітей і підлітків, щодня робимо все від нас залежне і боремося за те, щоб не втратити культуру дитячого й підліткового читання у ці непрості часи. Ми продовжуємо готувати й публікувати періодичні видання в умовах стрімкого зростання цін на папір та попри складнощі в організації виробничого процесу, коли багато працівників редакцій вимушені працювати дистанційно.

Проте маємо констатувати, що сьогодні в Україні виникла реальна загроза зникнення такого вкрай важливого культурного явища як дитячі й підліткові періодичні видання, які не просто розважають і розвивають дитину, але й прищеплюють їй любов до українського слова, рідної культури", - йдеться в повідомленні.

Редакції просять допомогти одним із наступних способів:

Надати розголосу листу, поширити у соціальних мережах та серед друзів, знайомих і колег.

"Можливо саме ваш допис зі щирим коментарем про необхідність підтримки дитячих і підліткових журналів прочитає небайдужа людина, яка зможе виділити посильну фінансову допомогу зі свого сімейного бюджету й передплатить один, три чи вісім журналів своїм дітям, друзям чи рідній школі, у стінах якої вона зростала. А можливо, відгукнеться серце заможного мецената чи впливового державного службовця, хто міг би допомогти змінити критичну ситуацію й не дати через війну загинути важливій галузі української культури", — пишуть у заяві.

Передплатити провідні українські дитячі журнали: "Джміль", "Пізнайко", "Однокласник", "Мамине сонечко", "Крилаті", "Малятко", "Равлик", "Смайлик", "Розумашки", "Малюк Котя", "На крильцях ангела" на ІІ півріччя.

Залучити до передплат місцеву владу, небайдужих меценатів і спонсорів. Попросити допомоги у знайомих за кордоном

Взяти участь у флешмобі підтримки дитячих та підліткових журналів.

"Розказати історію знайомства з дитячим чи підлітковим журналом або поділитися спогадами про журнал з дитинства; пояснити, за що ви любите той чи інакший сучасний дитячий журнал, який купуєте, або поділитися своєю оригінальною думкою на підтримку цього листа. У допис потрібно додати хештеги: #ПідтримайУкраїнськіДитячіЖурнали #StandWithUkrainianChildrenMagazines", - пояснюють у заяві.

Долучитися до списку підписантів цього листа-звернення.

Охочі можуть передплатити ці журнали за посиланнями: Джміль, Пізнайко, Однокласник, Мамине сонечко, Малятко, Крилаті, Смайлик, Розумашки, Малюк Котя, На крильцях ангела або Равлик (замовлення приймаються на електронну адресу: [email protected]).

Лист підписали 10 редакторів дитячих друкованих часописів:

Головна редакторка журналу "Джміль" Ганна Остапенко

Головна редакторка журналу "Пізнайко" Ірина Юхниця

Головна редакторка журналу "Однокласник" Наталія Степанчук

Заступник редактора журналу "Мамине сонечко" Олеся Білоус

Головний редактор журналу "Равлик" Петро Дудик

Головний редактор журналу "Малятко" Володимир Кметик

Головна редакторка журналу "Крилаті" Леся Мовчун

Головна редакторка журналу "Смайлик" Оксана Бруцька

Головна редакторка журналу "Розумашки" Олена Комова

Головна редакторка журналів "Малюк Котя", "На крильцях ангела" Ольга Лапушена.

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