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Дівчатка, скромність – фігова штука

Лєна Чиченіна
23 жовтня, 2022 неділя
14:07
Погляд Лєна Чиченіна

І питання статі тут майже не стоїть. Просто чоловіки часто не соромляться себе активно і подекуди навіть агресивно розкручувати

Начиталася тут роздумів про страшний гендер) І вже не вперше чую твердження про те, що зазвичай жінці менше довіряють як експерту.

Як експертці, сорі.

Причому, є посилання на якісь дослідження чи опитування. Не буду сперечатися, проте мої емпіричні знання абсолютно це заперечують. Наведу вам одразу приклад Юричка. Це мій дядько, брутал-сексист з усіма кліше у гіперболізованій формі. Але водночас він великий фанат Соні Кошкіної, довіряє її думці та захоплюється інтерв‘ю: "Оце вона здєлала того чмиря".

Взяти інший приклад — Лана Зеркаль. Я тут глянула навмисне — її інтерв‘ю завжди набирають багато переглядів, у редакторів вона йде однією з перших у списку, коли треба коментувати питання енергетики.

Серед фанів Оксани Забужко величезна кількість чоловіків. Це можна легко побачити на її велелюдних лекціях.

До речі, успіх таких жінок часто пояснюють так званою чоловічою поведінкою: аналітичний склад мислення, конкретика у висловлюваннях, оперування не емоціями, а, наприклад, цифрами. Хоча, ясна річ, це ніякі не чоловічі риси, а особистісні.

Найпопулярніший і найкраще організований кінофестиваль в Україні — Одеський. Можете навіть не сперечатися — я офігіла, коли вперше на нього потрапила. Усі сеанси починаються вчасно, жодних затримок, вишколені доброзичливі волонтери, хороше промо, добре складена програма. На жодному нашому фесті я не встигаю подивитися стільки стрічок, бо усе якось дуже зручно складено. Вікторія Тігіпко на пресухах чи виступах зазвичай дуже лаконічна і конкретна. Керівні посади на ОМКФ — за дівчатами.

Успіх таких жінок часто пояснюють так званою чоловічою поведінкою: аналітичний склад мислення, конкретика у висловлюваннях, оперування не емоціями, а, наприклад, цифрами. Хоча, ясна річ, це ніякі не чоловічі риси, а особистісні

І порівняємо з проєктами Гогольфесту: багато талановитих вистав чи перформансів, але традиційно вони готуються і подаються глядачам у страшному хаосі. А виступи керманича Влада Троїцького – це завжди більше про емоції, ніж про факти.

І попри це, подейкують, проблема таки існує. Не буду і її заперечувати, але вважаю, що справа тут і в позиціюванні самих жінок теж. Іноді складається стійке враження, що багато розумних, талановитих і компетентних у своїй професійній сфері дівчат самі себе недооцінюють і бояться "висунутись". Наче вважають, що недостатньо обізнані, аби щось там десь коментувати. Чи думають, що матимуть занадто нахабний або агресивний вигляд. Чи фіг зна що ще.

От часто апелюють до тєліка, мовляв, переважно туди запрошують експертів-чоловіків. Але давайте я вам розповім, як усе відбувається. Ця сфера у нас доволі консервативна і часто лінива. Редактори, ведучі та гостьові зазвичай зосереджуються на певних списках спікерів і на них зациклюються. Нам потрібні рейтинги й щоб глядачі не перемикнули, тому обираємо "тих, хто добре говорить" і є максимально публічними та відомими. Аудиторія любить слухати харизматичних людей із впізнаваними обличчями.

І питання статі тут майже не стоїть. Просто чоловіки часто не соромляться себе активно і подекуди навіть агресивно розкручувати. Говорять впевненіше і переконливіше. Говорити можуть при цьому як дійсно щось розумне, так і повну херню. Але впевненість — вже більш ніж половина справи.

Просто чоловіки часто не соромляться себе активно і подекуди навіть агресивно розкручувати. Говорять впевненіше і переконливіше

Свого часу я спостерігала за, простигосподи, Діаною Панченко. По суті, стереотипова інстаграмна дівчина, яка підписувала фотки на пляжі у купальнику цитатами з Маріни Цвєтаєвої (а це у світі гламурних баришень — просто пошесть, кожна друга таке ліпить) Що вона городила — самі розумієте. Але вона завжди була такою впевненою у собі, що цим компенсувала усі недоліки у професії. Особисто знаю немало чоловіків, які вважали її неймовірно розумною. Вона ніколи не мямлила, тримала рівно спину і не боялася усіх перебивати, обсварюватися і домінувати. Пам‘ятаю ефіри, коли вона сиділа посеред величезної студії у кріслі, наче Кетрін Трамелл в поліцейському відділку в «Основному інстинкті». Перед нею сиділи так звані журналісти й благоговійно ставили питання, які перемежовувалися дифірамбами від В‘ячеслава Піховшека.

Рейтинги зашкалювали. Люди кажуть, її навіть хотіли брати в одну із ватних політсил однією з головних облич.

Тому що можу сказати, дівчатка, скромність – фігова штука.

Джерело

Про автора. Лєна Чиченіна – журналістка.

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