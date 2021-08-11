"Дія City": Зеленський підписав закон про впровадження спецрежиму для ІТ-галузі

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.



Згідно з повідомленням, закон покликаний створити сприятливі умови для ведення інноваційного бізнесу в Україні, розбудови цифрової інфраструктури, залучення інвестицій і талановитих фахівців.



Документ, зокрема, запроваджує правовий режим "Дія City" та визначає організаційні, правові й фінансові засади його функціонування. Цей правовий режим передбачає спеціальні умови оподаткування, які будуть визначені Податковим кодексом України.



Відповідно до закону, спеціальні умови оподаткування застосовуватимуться до компаній-резидентів "Дія Сity". Стати резидентом може компанія, зареєстрована на території України, яка відповідає низці вимог. Інформація про компанію-резидента міститься в електронному реєстрі "Дія City", який є відкритим.



Зазначається, що правовий режим встановлений на строк не менше 25 років з дня внесення до реєстру запису про його першого резидента.



Закон також містить норми про нові форми взаємодії з ІТ-фахівцями, що поєднує в собі фріланс та соціальні гарантії - гіг-контракти.



У пресслужбі зазначили, що закон набирає чинності на наступний день після його опублікування, крім п. 9 ч. 4 ст. 5 щодо віднесення діяльності постачальника послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, до видів діяльності, здійснення яких стимулюються шляхом створення правового режиму "Дія City". Цей пункт набирає чинності через шість місяців з дня набрання чинності законом України, що визначає особливості правовідносин у сфері обігу віртуальних активів.

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